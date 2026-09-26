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Gerze Belediyesi itfaiyesi, öğrencilerin kaldığı apart otelde tahliye tatbikatı yaptı

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Gerze Belediyesi itfaiyesi, öğrencilerin kaldığı apart otelde tahliye tatbikatı yaptı
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Gerze Belediyesi itfaiyesi, öğrencilerin konakladığı apart otelde yangın güvenliği eğitimi ve tahliye tatbikatı yaptı. Otel çalışanları ve öğrencilere güvenli tahliye yöntemleri anlatıldı, ardından yangın söndürme ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Gerze Belediyesi itfaiye ekipleri, öğrencilerin konakladığı apart otelde yangın güvenliği eğitimi ve tahliye tatbikatı gerçekleştirdi.

İtfaiye ekipleri tarafından otel çalışanları ve konaklayan öğrencilere yangın anında hareket tarzı, güvenli tahliye yöntemleri, bina içi acil çıkış rotalarının önemi ve olası bir duman anında hayatta kalma teknikleri anlatıldı.

Teorik bilgilerin ardından yangın söndürme ve olası yangında tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA
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