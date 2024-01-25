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Gerze Belediye Başkanı Cevat Şensoy, altyapı ve yol çalışmalarını inceledi

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Gerze Belediye Başkanı Cevat Şensoy, Atatürk, Hamidiye ve 19 Mayıs mahallerinde yapılan altyapı ve yol çalışmalarını inceledi ve vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Gerze Belediye Başkanı Cevat Şensoy, belediye ekiplerinin altyapı ve yol çalışmalarını inceledi.

Şensoy, beraberindeki birim amirleriyle Atatürk, Hamidiye ve 19 Mayıs mahallerinde yapılan altyapı ve yol çalışmalarını inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Bu sırada vatandaşlarla da bir araya gelen Şensoy, sorun ve talepleri dinledi.

Şensoy, merkez mahallelerindeki tüm eksikliklerin giderilmesi için hızlı şekilde çalıştıklarını belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

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