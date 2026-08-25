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Germencik'te Traktör Devrildi: 2 Yaralı

Germencik'te Traktör Devrildi: 2 Yaralı
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Aydın'ın Germencik ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Y.B. (32) idaresindeki 07 APB 310 plakalı traktör, Balatçık Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile traktördeki S.B. (9) yaralandı.

Yaralılar ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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