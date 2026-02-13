Haberler

Germencik'te Kara Yolu Ulaşıma Kapatıldı

Germencik'te Kara Yolu Ulaşıma Kapatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen taşkınlar nedeniyle cadde ve sokaklar suyle doldu. Ortaklar Mahallesi ile Kuşadası arasındaki kara yolu geçici olarak kapatıldı.

GERMECİK'TE KARA YOLU ULAŞIMA KAPATILDI

ydın'ın Germencik ilçesinde debisi yükselen dereler ve çaylar, taşkınlara neden oldu. Cadde ve sokaklar yağmur suyu dolarken, evlerin bahçelerini ve bazı iş yerlerini su bastı. Vatandaşlar, kendi imkanlarıyla sel sularını tahliye etmeye çalıştı. Öte yandan Ortaklar Mahallesi ile Kuşadası arasındaki kara yolu, sel suları nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatıldı. Sürücüler, alternatif güzergahlara yönlendirildi.

Melek FIRAT/AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü

Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Derbi öncesi flaş karar! Sadettin Saran futbolculara duyurdu

Derbi öncesi flaş karar! Futbolculara son idmanda duyurdu
Gözde Seda Altuner kilo vermesinin sırrını açıkladı

Hızla kilo veren ünlü oyuncudan tehlikeli uyarı
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı
Sağanak vurdu, Manavgat Şelalesi ortadan kayboldu

Şiddetli sağanak ilçenin sembolünü görünmez hale getirdi
Derbi öncesi flaş karar! Sadettin Saran futbolculara duyurdu

Derbi öncesi flaş karar! Futbolculara son idmanda duyurdu
Enkaz devralan Michael Carrick'ten büyük başarı

Enkaz devralan Carrick'ten 1 ayda tarihi başarı
Enes Batur adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Enes Batur hakkında karar verildi