Germencik'te Kara Yolu Ulaşıma Kapatıldı

GERMECİK'TE KARA YOLU ULAŞIMA KAPATILDI

ydın'ın Germencik ilçesinde debisi yükselen dereler ve çaylar, taşkınlara neden oldu. Cadde ve sokaklar yağmur suyu dolarken, evlerin bahçelerini ve bazı iş yerlerini su bastı. Vatandaşlar, kendi imkanlarıyla sel sularını tahliye etmeye çalıştı. Öte yandan Ortaklar Mahallesi ile Kuşadası arasındaki kara yolu, sel suları nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatıldı. Sürücüler, alternatif güzergahlara yönlendirildi.

Melek FIRAT/AYDIN,