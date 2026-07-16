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Aydın'da otomobil ağaca çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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Aydın'ın Germencik ilçesinde bir otomobilin ağaca çarpması sonucu emekli cumhuriyet savcısı Ömer Faruk Köksal hayatını kaybetti, eşi Aysel Köksal yaralandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ömer Faruk Köksal'ın (70) kullandığı 45 SA 0929 plakalı otomobil, Ortaklar-Söke yolu kenarındaki ağaçlık alana girdi. Otomobil ağaca çarparak durabildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücü Köksal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Aysel Köksal (63) ise Aydın Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Ömer Faruk Köksal'ın emekli cumhuriyet savcısı olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Necip Uyanık
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