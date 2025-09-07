Germencik'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü kutlandı

Aydın'ın Germencik ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Kaymakam Sultan Doğru ve Belediye Başkanı Burak Zencirci, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Belediye Başkanı Zencirci, törende yaptığı konuşmada "Türk milleti, kurtarıcı Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşlarının azmi, kararlığı ve cesaretiyle kurtuluşa ulaşarak, bu cennet vatanda hür ve bağımsız olarak sonsuza kadar yaşayacağını bütün dünyaya ilan etmiştir." dedi.

Törenin ardından Kanlı Bahçe Şehitliği'nde dua edildi.