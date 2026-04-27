Gerilimin Tırmandığı Mali'de Savunma Bakanı Bombalı Saldırıda Hayatını Kaybetti

BAMAKO, 27 Nisan (Xinhua) -- Mali Savunma Bakanı Sadio Camara'nın, ülkenin çeşitli bölgelerinde cumartesi günü düzenlenen terör saldırıları sırasında hayatını kaybettiği bildirildi.

Mali geçiş hükümetinin pazar günü yaptığı açıklamaya göre Camara'nın başkent Bamako yakınlarındaki garnizon kenti Kati'de bulunan konutu, sabah saatlerinde bir intihar bombacısının kullandığı bomba yüklü bir araçla saldırıya uğradı.

Saldırganlarla çatışmaya girerek bazılarını etkisiz hale getiren Camara'nın, şiddetli çatışmalar sırasında yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği ifade edildi.

Camara'nın konutunun çökmesi sonucu hayatını kaybeden başka kişilerin de olduğu, çökmenin etkisiyle yıkılan yakındaki bir camide bulunan bazı kişilerin de yaşamını yitirdiği bildirildi.

Açıklamada Camara için ulusal cenaze töreni düzenleneceği belirtildi.

Hükümetten daha önce yapılan açıklamada, cumartesi günü Bamako, Kati, Gao, Sevare ve Kidal de dahil olmak üzere ülkedeki çeşitli yerleşim yerlerinde düzenlenen eş zamanlı saldırılarda 16 sivil ve askerin yaralandığı duyurulmuştu.

Kaynak: Xinhua