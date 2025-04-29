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Geri Manevra Yapan Eşine Çarpan Kadın Hayatını Kaybetti

Geri Manevra Yapan Eşine Çarpan Kadın Hayatını Kaybetti
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Kilis'in Musabeyli ilçesinde, geri manevra yapan M.D.'nin eşi A.D.'ye çarpması sonucu A.D. olay yerinde hayatını kaybetti. M.D. gözaltına alındı.

Kilis'in Musabeyli ilçesinde, eşinin otomobille geri manevra yaparken çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Hasancalı köyünde evinin önünde 06 CUU 504 plakalı otomobille geri manevra yapan M.D. (29), aracın arkasında bulunan eşi A.D'ye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, otomobil ile duvar arasında sıkışan A.D'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

A.D'nin cenazesi, otopsi için Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

M.D. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
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