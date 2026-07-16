Ereğli'de Geri Geri Giden Araç, Park Halindeki Otomobile Çarptı: 1 Yaralı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yolu kaçırdığı için geri geri giden araca bakan sürücü hafif ticari aracıyla, yol üzerine park eden otomobile çarptı. 1 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında ilçeye bağlı Orhanlar Mahallesi Sahil Bandı'nda meydana geldi. Kavşakta yolu kaçırdığı için geri geri giden otomobile bakan S.G.'nin kullandığı 67 TB 3873 plakalı hafif ticari araç, yol üzerine park eden T.A.'ya ait 67 AGM 570 plakalı otomobile çarptı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü S.G. hafif yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından yaralı hastaneye kaldırdı. Trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılması ile yeniden açıldı.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı