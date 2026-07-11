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Gerede Devlet Hastanesinin diyaliz ünitesi yangın nedeniyle geçici olarak hizmete kapatıldı

Gerede Devlet Hastanesinin diyaliz ünitesi yangın nedeniyle geçici olarak hizmete kapatıldı
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Bolu'nun Gerede ilçesindeki Devlet Hastanesi'nin diyaliz ünitesinde elektrik panelinden kaynaklanan yangın çıktı. Hızlı müdahale ile söndürülen yangının ardından ünite tedbiren tahliye edildi. Can kaybı veya yaralanma olmazken, hastanenin diğer birimlerinde sağlık hizmetleri kesintisiz sürüyor. Ünitenin 13 Temmuz'da yeniden hizmete açılması planlanıyor.

Bolu Valiliği, Gerede Devlet Hastanesinin diyaliz ünitesinin, çıkan yangın nedeniyle tedbiren tahliye edildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Gerede Devlet Hastanesinin diyaliz ünitesinde elektrik panelinden kaynaklanan küçük çaplı yangın meydana geldiği belirtildi.

Hastane personelinin durumu erken fark ederek ilk müdahalenin yapılmasının ardından yangının itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldüğü kaydedildi.

Yangının ardından diyaliz ünitesinin tedbir amaçlı tahliye edildiği aktarılan açıklamada, "Hastanemizin acil servis, yataklı servisler, yoğun bakım ünitesi ve diğer tüm birimlerinde sağlık hizmetlerinin sunumuna kesintisiz devam edilmektedir. Meydana gelen olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmamış, hasta, hasta yakını ve sağlık çalışanlarımızın güvenliğini tehdit eden herhangi bir olumsuz durum yaşanmamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, diyaliz ünitesinde teknik incelemeler, elektrik sistemi kontrolleri ve güvenlik değerlendirmelerinin ilgili teknik ekipler tarafından titizlikle sürdürüldüğü belirtilerek, inceleme ve değerlendirmeler sonucunda ünitenin 13 Temmuz Pazartesi günü yeniden hizmete açılmasının planlandığı bilgisine yer verildi.

Kaynak: AA / Zafer Göder
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