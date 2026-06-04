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Sağanak sonrası dere taştı, bahçe ve ahırları su bastı

Sağanak sonrası dere taştı, bahçe ve ahırları su bastı
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Bolu'nun Gerede ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası Salur köyünde dere taştı. Taşkın nedeniyle tarla, bahçe ve ahırları su bastı. AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri bölgede temizlik ve hasar tespit çalışmalarına başladı.

BOLU'nun Gerede ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Salur köyünde deredeki taşkın nedeniyle bahçe, tarla ve ahırları su bastı.

Gerede ilçesi Salur köyünde dün akşam saatlerinde sağanak etkili oldu. Sağanak sonrası köy içinden geçen dere taştı. Taşkın nedeniyle bazı tarla, bahçe ve ahırları su bastı. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

İl Özel İdaresi ekipleri iş makineleriyle dere yatağında temizlik çalışması yürütürken, AFAD ekipleri ve diğer görevliler köyde su tahliyesi ile hasar tespit çalışmalarına başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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