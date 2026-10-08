Haberler

Gerede'de okul önünde bisikletli çocuk panelvanın çarpmasıyla hastaneye kaldırıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'nun Gerede ilçesinde, Dayıoğlu Mahallesi'ndeki Dayıoğlu İlkokulu önünde plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen panelvan, bisikletli çocuğa çarptı. Yaralı çocuk, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Gerede İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bolu'nun Gerede ilçesinde panelvanın çarptığı bisikletli çocuk yaralandı.

Dayıoğlu Mahallesi'ndeki Dayıoğlu İlkokulu önünde plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen panelvan, bisikleti çocuk A.T.'ye çarptı.

Yaralı çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gerede İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırdıldı.

Kaynak: AA
Kıvanç Tatlıtuğ 5 milyon takipçili hesabını neden kapattığını açıkladı: Canım öyle istedi

5 milyon takipçili hesabını kapatmıştı! Nedenini açıkladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sezen Aksu'dan sevenlerini endişelendiren haber! 3 gün hastanede kaldı

Sezen Aksu'nun hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı
Şırnak'ta tesadüfen kaydedilen görüntüye bakın!

Şırnak'ta tesadüfen kaydedilen görüntüye bakın!
Trabzonspor'dan 30 milyon euroya gitmişti! Şimdi Galatasaray istiyor

Galatasaray'dan bomba hamle! Gelirse ligin içinden geçer

Funda Arar'dan dikkat çeken çıkış: Her şey kısaldı ama...

Funda Arar'dan dizi sektörüne gönderme: Kısalmıyor bir türlü
38 yıl sonra gelen kabus bitmiyor! Milli Takım'a bir kötü haber daha

Bu takım bu hallere nasıl düştü? Son gelen haber hiç iyi değil

Sporla hayatını değiştirdi! Son halini görenler tanıyamıyor

Verdiği karar hayatını değiştirdi! Son halini görenler tanıyamıyor

Oyuncu Sydney Sweeney ile Marilyn Monroe'nun akraba olduğu ortaya çıktı

Bu benzerlik tesadüf değilmiş! Aralarındaki bağ ortaya çıktı