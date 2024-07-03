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Gerede'de iki yolcu otobüsü kaza yaptı: 15 yaralı

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Bolu'nun Gerede ilçesinde Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen kaza sonucu, iki yolcu otobüsü çarpıştı ve 15 kişi yaralandı. Yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edildi.

BOLU'nun Gerede ilçesinde Anadolu Otoyolu'nda iki yolcu otobüsünün karıştığı kazada yaralanan 15 kişi, tedavileri sonrası taburcu edildi.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Gerede mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Galip Rahmi Ilık yönetimindeki 44 AFN 688 plakalı yolcu otobüsü, aynı yöne giden Rahmi Bal idaresindeki 34 HJ 9095 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kazada iki yolcu otobüsünde bulunan 15 kişi yaralandı. Yaralılar, kentteki hastanelere sevk edildi. Tedavileri tamamlanan yaralılardan 4'ü dün, 11'i bugün taburcu edildi. Kazanın Rahmi Bal yönetimindeki yolcu otobüsünün emniyet şeridinde kısa süreli durup, şoför değişikliği yaparak hareket ettikten hemen sonra arkadan gelen Galip Rahmi Ilık'ın kullandığı yolcu otobüsünün arkadan çarpmasıyla meydana geldiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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