Haberler

Bolu'da kontrolden çıkan hafif ticari aracın akaryakıt istasyonunda çarptığı kişi öldü

Bolu'da kontrolden çıkan hafif ticari aracın akaryakıt istasyonunda çarptığı kişi öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'nun Gerede ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç, akaryakıt istasyonunda bir kişiye çarparak ölümüne neden oldu. Kazada araçtaki 4 kişi yaralandı.

Bolu'nun Gerede ilçesinde yoldan çıkan hafif ticari aracın akaryakıt istasyonunda çarptığı kişi hayatını kaybetti, araçtaki 4 kişi yaralandı.

Gerede-Karabük yolunda ilerleyen A.K. idaresindeki 55 BE 860 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak yol kenarındaki akaryakıt istasyonunda Adem K. ile park halindeki kamyonete çarparak durabildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin yaptığı kontrolde Adem K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan hafif ticari araçtaki 4 kişi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Adem K'nin cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga götürüldü.

Kaynak: AA / Zafer Göder
Ankara kulislerini karıştıran sözler: CHP'den 86 vekil ile 74 il başkanı bize katılacak

Kulisleri karıştıran sözler: 86 vekil ile 74 başkan bize katılacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tüketiciyi sevindiren karar! Artık mağazadan alınan ürüne de iade hakkı var

Bakanlıktan tüketiciye müjde! Kurallar sil baştan değişti
AK Parti'de 'el hareketi' krizi! Rasim Arı 'yapay zeka' diye savundu

El hareketi skandalı! AK Parti'ye geçen başkandan açıklama geldi
Uzmandan ezber bozan açıklama: Ekmek düşmanınız değil

Ekmek ile ilgili uzmanından ezber bozan çıkış
AK Parti'de toplu rozet töreni! İzmir'de 370 kişi aynı anda partiye katıldı

AK Parti'den CHP'nin kalesinde gövde gösterisi
Batı Şeria'daki İsrailli yerleşimciler, Filistinlilerin tarım arazilerine kanalizasyon atığı bıraktı

Zararları çok büyük! Tarım arazilerine kanalizasyon atığı bıraktılar
Sıcakların etkili olduğu Paris çevresinde son 24 saatte yaklaşık 3 bin kişi hastanelere başvurdu

Şehirde 24 saatte 3 bin kişi hastaneye koştu! Hepsinin sebebi aynı
Uçak hazır, anlaşma tamam gibi! Fenerbahçe'den Greenwood bombası

Uçak hazır, anlaşma tamam gibi! Fenerbahçe'den bir bomba daha