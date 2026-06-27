Bolu'da kontrolden çıkan hafif ticari aracın akaryakıt istasyonunda çarptığı kişi öldü
Bolu'nun Gerede ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç, akaryakıt istasyonunda bir kişiye çarparak ölümüne neden oldu. Kazada araçtaki 4 kişi yaralandı.
Bolu'nun Gerede ilçesinde yoldan çıkan hafif ticari aracın akaryakıt istasyonunda çarptığı kişi hayatını kaybetti, araçtaki 4 kişi yaralandı.
Gerede-Karabük yolunda ilerleyen A.K. idaresindeki 55 BE 860 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak yol kenarındaki akaryakıt istasyonunda Adem K. ile park halindeki kamyonete çarparak durabildi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelinin yaptığı kontrolde Adem K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan hafif ticari araçtaki 4 kişi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Adem K'nin cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga götürüldü.