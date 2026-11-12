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Gerede'de D-100'de beton bariyere çarpan cip 3 kişinin yaralanmasına neden oldu

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Bolu'nun Gerede ilçesinde D-100 kara yolu İstanbul istikametinde sürücüsünün idaresindeki cip, çalışma nedeniyle yola yerleştirilen beton bariyere çarptı. Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gerede Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bolu'nun Gerede ilçesinde cipin beton bariyere çarpması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

D-100 kara yolu İstanbul istikametinde B.Ç. idaresindeki 12 ACK 738 plakalı cip, çalışma nedeniyle yola yerleştirilen beton bariyere çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Gerede Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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