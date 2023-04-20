Gercüş'te otomobiller çarpıştı: 1'i ağır 6 yaralı

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Konak köyü mevkinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 77 AK 175 ve 41 K 0770 plakalı otomobiller kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar Murat Barlak (44), Engin Çelik (40), Veysi Alay (23), Şükrü Alay (41), Lazgin Çelik (32), Harun Alay (17) Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi bulunan yaralılardan Veysi Alay, buradan Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.