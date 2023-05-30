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Gercüş'te fırtına etkili oldu

Gercüş'te fırtına etkili oldu

Güncel Haberler

Batman'ın Gercüş ilçesinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. İlçenin Tüke mevkisinde etkili olan fırtına nedeniyle bazı ağaçlar devrildi. Çiftçilerden Hasan Bıçakçı, fırtınanın ilçe ve köylerde badem, kiraz ve erik ağaçları ile üzüm bağlarına zarar verdiğini belirtti.

Batman'ın Gercüş ilçesinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

İlçenin Tüke mevkisinde etkili olan fırtına nedeniyle bazı ağaçlar devrildi.

Çiftçilerden Hasan Bıçakçı, fırtınanın ilçe ve köylerde badem, kiraz ve erik ağaçları ile üzüm bağlarına zarar verdiğini belirtti.

Kaynak: AA / İbrahim Torlak - Güncel

Hisarcık Fırtına Batman Gercüş Güncel Haberler

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