Gercüş'te çiftçilere destek

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Gercüş ilçesinde çiftçilere tarım ilacı dağıtıldı.

Kaymakamlık ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce hayata geçirilen proje kapsamında bağ ve meyve bahçelerinin hastalıklara karşı korunması ve koruyucu ilaç kullanımı alışkanlığının kazandırılması amacıyla çiftçilere tarım ilacı desteğinde bulunuldu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Metin Kaplan, ilçede bağ ve meyve bahçelerini korumak, daha kaliteli ürünleri almak için projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, "Çünkü biliyoruz ki ülkemizin gelişmesi, ilçemizin gelişmesi için olmazsa olmazı üretimdir. İnşallah birlikte üreteceğiz. Çiftçilerimize hayırlı ve bereketli bir yıl diliyorum." dedi.