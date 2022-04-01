Gercüş'te çiftçilere destek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gercüş'te çiftçilere destek

AA - İbrahim Torlak - Güncel
 - Güncelleme:
Gercüş'te çiftçilere destek

Gercüş ilçesinde çiftçilere tarım ilacı dağıtıldı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Gercüş ilçesinde çiftçilere tarım ilacı dağıtıldı.

Kaymakamlık ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce hayata geçirilen proje kapsamında bağ ve meyve bahçelerinin hastalıklara karşı korunması ve koruyucu ilaç kullanımı alışkanlığının kazandırılması amacıyla çiftçilere tarım ilacı desteğinde bulunuldu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Metin Kaplan, ilçede bağ ve meyve bahçelerini korumak, daha kaliteli ürünleri almak için projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, "Çünkü biliyoruz ki ülkemizin gelişmesi, ilçemizin gelişmesi için olmazsa olmazı üretimdir. İnşallah birlikte üreteceğiz. Çiftçilerimize hayırlı ve bereketli bir yıl diliyorum." dedi.

AA / İbrahim Torlak - Güncel

Kaymakamlık, Hisarcık, Tarım, İlaç, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title