Gercüş Kaymakamı Sinanoğlu, down sendromluları ağırladı - Haberler

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Gercüş Kaymakamı Sinanoğlu, down sendromluları ağırladı

AA - İbrahim Torlak - Güncel
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Gercüş Kaymakamı Sinanoğlu, down sendromluları ağırladı

Gercüş Kaymakamı Server Sinanoğlu'nu, down sendromlu Bilal Öz Sunar ve Turan Bilik ziyaret etti.

Gercüş Kaymakamı Server Sinanoğlu'nu, down sendromlu Bilal Öz Sunar ve Turan Bilik ziyaret etti.

Kaymakam Sinanoğlu, down sendromlu Sunar ve Bilik'i makamında kabul ederek, onlarla görüştü.

Sunar ve Bilik ile pasta kesen Sinanoğlu, "Kalbimizi ve zihnimizi düzeltebilirsek, vicdanımızdaki bariyerleri aşabilirsek ortada hiçbir engel kalmayacaktır." dedi.

AA / İbrahim Torlak - Güncel

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