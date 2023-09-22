Gercüş ilçesinde doğaya 200 kınalı keklik bırakıldı

Gercüş ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Batman Şube Müdürlüğünce doğaya 200 kınalı keklik bırakıldı. Kınalı kekliklerin yaban hayatının geliştirilmesi ve süne ile mücadelede ekolojik sistem açısından önemli olduğunu ifade eden Erdoğanoğlu, bu yıl da Gercüş'te 200 kınalı kekliği doğaya bıraktıklarını belirtti.

Gercüş ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Batman Şube Müdürlüğünce doğaya 200 kınalı keklik bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Halil Erdoğanoğlu, yetiştirilen binlerce kınalı kekliğin ülkenin farklı illerinde doğaya bırakıldığını söyledi.

Kınalı kekliklerin yaban hayatının geliştirilmesi ve süne ile mücadelede ekolojik sistem açısından önemli olduğunu ifade eden Erdoğanoğlu, bu yıl da Gercüş'te 200 kınalı kekliği doğaya bıraktıklarını belirtti.

Erdoğanoğlu, Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın'a araç ve ulaşım için sağladığı katkılardan dolayı teşekkür etti.