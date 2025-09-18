Haberler

Gerasimov, Ukrayna Cephelerini Denetledi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna'daki savaşta görev alan Merkez Askeri Grubunu denetleyerek, birliklerin bulunduğu cephelerdeki savaşa dair bilgi aldı ve bazı talimatlar verdi.

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna'daki savaşta görev alan Merkez Askeri Grubunu denetledi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Gerasimov, Ukrayna cephesinde Krasnoarmeysk yönünde çatışmalarda yer alan Merkez Askeri Grubuna bağlı birliklerin yönetim merkezlerini ziyaret etti.

Birliklerin Ukrayna'daki savaşta görevlerini yerine getirmesi sürecini denetleyen Gerasimov'a, birlik komutanları cephedeki durum hakkında bilgi verdi.

Gerasimov, burada yaptığı konuşmada, Rus güçlerinin savaştaki faaliyetlerine dair bilgi vererek, "Birliklerimiz özel askeri bölgesinde tüm yönlerde ilerliyor. En şiddetli çatışmalar Krasnoarmeysk yönünde yaşanıyor." dedi.

Batı Askeri Grubu birliklerinin Harkiv bölgesindeki Kupyansk kentinde ilerlediğini kaydeden Gerasimov, "Krasnolimansk yönünde de ilerleme var. Buradaki Kirovsk kenti kurtarılmak üzere. Birliklerimiz Yampol yerleşim birimine girdi ve çatışmaları sürdürüyor. Kirovsk'un kurtarılması tamamlanmak üzere." diye konuştu.

Güney Askeri Grubuna bağlı birliklerin de Donetsk bölgesindeki Seversk yerleşim yerinde ilerlediğini, Kostantinivka kenti yakınlarında çatışmaları sürdürdüğünü ve Pleşçeyevka yerleşim birimine girdiklerini aktaran Gerasimov, Doğu Askeri Grubu birliklerinin ise Dnepropetrovsk ve Zaporijya bölgelerinde ilerlediğini söyledi.

Genelkurmay Başkanı Gerasimov, birlikleri Donetsk bölgesinin kontrol altına alınması sürecinde elde ettikleri "başarılardan" dolayı tebrik ederek, bazı talimatlar verdi.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
Mirastan pay almak için babasının aracına bomba koydu

Hayırsız evladın böylesi! Babasının aracına bomba koydu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu'nun Şara'nın önüne koyduğu anlaşma: Bunu yaparsanız ülkeden çıkarız

Şara'nın önüne koyduğu anlaşma: Bunu yaparsanız ülkeden çıkarız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.