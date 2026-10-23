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Gerasimov, Oleşki için Herson yönünde 27 Ekim'den itibaren geçici ateşkes duyurdu

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Genelkurmay Başkanı Gerasimov, Herson'daki Oleşki'de insani operasyon için 27 Ekim'den itibaren Herson yönünde geçici ateşkes uygulanacağını bildirdi. Rus güçleri 27 Ekim'de Moskova saatiyle 04.00'ten itibaren saldırıları durduracak, yardım konvoyunun Oleşki'ye geçişi sağlanacak.

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna'nın Herson bölgesindeki Oleşki şehrinde düzenlenecek insani operasyon nedeniyle 27 Ekim'den itibaren Herson yönünde geçici ateşkes uygulanacağını bildirdi.

Gerasimov, yaptığı açıklamada, insani operasyon kapsamında Rus Silahlı Kuvvetlerinin, 27 Ekim'de Moskova saatiyle 04.00'ten itibaren Herson yönünde saldırıları durduracağını ve "geçici ateşkes" uygulayacağını belirtti.

Sivillerin güvenliğinin sağlanması ve temel ihtiyaç malzemelerinin ulaştırılması amacıyla teknik keşif faaliyetlerinin yürütüleceğini kaydeden Gerasimov, insani yardım konvoyunun Oleşki'ye güvenli geçişinin sağlanacağını ifade etti.

Beyaz Saray'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın, Ukrayna'nın Herson bölgesinde iki ateş arasında kalan Oleşki şehri için "özel bir ateşkes" sağladığı bildirilmişti.

Kaynak: AA
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