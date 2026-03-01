Pakistan'ın Geo News kanalı "hacklendi ve uygunsuz bir mesaj" yayımlandı

Pakistan'ın Geo News kanalı, yayının "hacklendiğini" ve bu sırada ekranda "uygunsuz bir mesaj" yayımlandığını açıkladı.

Geo News'ten yapılan açıklamada, televizyon yayınında son 24 saatte birçok kez aksama yaşandığı ve ekranın "hacklendiği" belirtildi.

Bu sırada ekranda "uygunsuz bir mesaj" yayımlandığı ifade edilen açıklamada, Geo News'ün yayınlanan mesaj ve "hackleme" meselesiyle bağlantısı olmadığı vurgulandı.

Açıklamada, yetkililere derhal harekete geçmeleri ve sorumlulardan hesap sormaları çağrısı yapıldı.

Sosyal medyada yapılan çok sayıda paylaşımda, "hacklenen" Geo News'te Pakistan ordusu karşıtı bir mesaj yayımlandığı kaydedildi.