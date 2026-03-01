Haberler

Pakistan'ın Geo News kanalı "hacklendi ve uygunsuz bir mesaj" yayımlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pakistan'ın Geo News kanalı, yayınlarının hacklendiğini ve ekranda uygunsuz bir mesaj yayımlandığını duyurdu. Yetkililere derhal harekete geçme çağrısında bulunuldu.

Pakistan'ın Geo News kanalı, yayının "hacklendiğini" ve bu sırada ekranda "uygunsuz bir mesaj" yayımlandığını açıkladı.

Geo News'ten yapılan açıklamada, televizyon yayınında son 24 saatte birçok kez aksama yaşandığı ve ekranın "hacklendiği" belirtildi.

Bu sırada ekranda "uygunsuz bir mesaj" yayımlandığı ifade edilen açıklamada, Geo News'ün yayınlanan mesaj ve "hackleme" meselesiyle bağlantısı olmadığı vurgulandı.

Açıklamada, yetkililere derhal harekete geçmeleri ve sorumlulardan hesap sormaları çağrısı yapıldı.

Sosyal medyada yapılan çok sayıda paylaşımda, "hacklenen" Geo News'te Pakistan ordusu karşıtı bir mesaj yayımlandığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan
İran, İsrail'i bir kez daha vurdu

İsrail'in dört bir yanı yangın yeri! İran saldırıda bir ilk yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pakistan'daki ABD konsolosluğu önünde protesto: Can kaybı 21'e yükseldi

İran'a saldırılar, o ülkeyi fena karıştırdı! Can kayıpları artıyor
Halk sığınaklara koşarken Netanyahu bakın hangi ülkeye sığındı

Halk sığınaklara koşarken Netanyahu bakın hangi ülkeye sığındı
İşte İran'ın ABD İHA'sını vurduğu anlar

Trump'ı İran'ı vurduğuna pişman ettirecek görüntüler
İsrail 70 bin yedek askeri göreve çağırdı

İran korkusu bacayı sardı, on binlerce kişi silah altına alındı
Pakistan'daki ABD konsolosluğu önünde protesto: Can kaybı 21'e yükseldi

İran'a saldırılar, o ülkeyi fena karıştırdı! Can kayıpları artıyor
İran, Abu Dabi'de Fransız askeri üssünü vurdu

Artık Macron da sesini çıkarmak zorunda! İran orayı da vurdu
Bakan Gürlek duyurdu! Cumhuriyet savcısı kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti

Cumhuriyet savcısı kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti