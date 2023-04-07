General Motors'un Çin'deki Satışları İlk Çeyrekte Yüzde 25 Düştü

CHİCAGO, 7 Nisan (Xinhua) -- General Motors Limited Şirketi (GM) ve Çin'deki ortak girişimleri, Çin'de yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 düşüşle 462 bin araç sattı.

ABD'nin Detroit kentinde düzenlenen 2022 Kuzey Amerika Uluslararası Otomobil Fuarı'nda (NAIAS) sergilenen Cadillac Lyriq marka elektrikli araç, 14 Eylül 2022. (Fotoğraf: Michael Strong/Xinhua)

CHİCAGO, 7 Nisan (Xinhua) -- General Motors Limited Şirketi (GM) ve Çin'deki ortak girişimleri, Çin'de yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 düşüşle 462 bin araç sattı.

Detroit News'in Perşembe günkü haberine göre, tüm GM markalarının satışlarında yılın ilk çeyreğinde düşüş kaydedildi. Buick marka araçların satışı yüzde 35, Chevrolet yüzde 34, Cadillac yüzde 32, Wuling yüzde 13 ve Baojun yüzde 87 düştü.

ABD'li otomobil üreticisi, satışlardaki düşüşü otomobil satışlarındaki vergi kesintileri ve elektrikli araç sübvansiyonlarının sona ermesine bağlıyor. Yine de şirket bu yıl Çin'de, üçte biri elektrikli olmak üzere 20'den fazla yeni ve yenilenmiş model sunmayı planlıyor.

GM daha önce ise yılın ilk çeyreğinde ABD satışlarında önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 17,6 artış bildirmişti.