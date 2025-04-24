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General Kurilla'nın Tel Aviv Ziyareti ve İran Meselesi

General Kurilla'nın Tel Aviv Ziyareti ve İran Meselesi
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General Michael Erik Kurilla'nın, Tel Aviv'de İsrailli yetkililer ile yaptığı görüşmelerde İran'ın nükleer programı ve bölgesel çatışmalar ele alınacak.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla'nın, Tel Aviv'de İsrailli yetkililerle görüşeceği belirtildi.

The Times of Israel'in İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Kurilla'nın Tel Aviv'de Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile görüşmesi bekleniyor.

Kurilla ile Katz ve Zamir arasındaki görüşmede "İran konusu başta olmak üzere diğer bölgesel çatışmaların" ele alınacağı ifade edildi.

Washington ile Tahran arasındaki İran'ın nükleer programına ilişkin müzakerelerin üçüncü turunun 26 Nisan Cumartesi yapılması bekleniyor.

İsrail'in söz konusu müzakerelerden rahatsız olduğu biliniyor ve başta Başbakan Binyamin Netanyahu olmak üzere İsrailli siyasiler İran'a yönelik saldırı tehditlerini sürdürüyor.

Kurilla, nisan başında İsrail'e gelerek Tel Aviv'deki Kirya Askeri Üssü'nde İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir ile bir görüşme gerçekleştirmişti.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
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