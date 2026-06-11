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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Denizkurdu-II Tatbikatı'nda konuştu Açıklaması

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Denizkurdu-II Tatbikatı'nda yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin muharebe gücünün yüksek olduğunu ve her türlü harekatı yapabilecek imkan ve kabiliyete sahip bulunduğunu belirtti. Ayrıca yerli ve milli savunma sanayisi ile TSK'nın birleşik bir güç oluşturduğunu vurguladı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin muharebe gücü yüksektir ve her türlü harekatı yapacak imkan ve kabiliyete sahiptir." dedi.

Orgeneral Bayraktaroğlu, Denizkurdu-II Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü kapsamında bulunduğu Antalya Körfezi'ndeki TCG Anadolu'da, tatbikata ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tatbikatı heyecanla takip ettiklerini belirten Bayraktaroğlu, personelin eğitim seviyesi, üstün performansı, disiplini ve kuvvetler arasındaki yüksek uyuma şahitlik etmekten gurur duyduklarını söyledi.

Bayraktaroğlu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin elde ettiği imkan ve kabiliyetlerle bölgede önemli caydırıcı güç olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye, güvenlik mimarisinin vazgeçilmez unsuru, oyun kurucusu ve küresel bir güçtür. Türk Silahlı Kuvvetlerinin muharebe gücü yüksektir ve her türlü harekatı yapacak imkan ve kabiliyete sahiptir. TSK savunma sanayimiz ile birleşik bir pozisyon yaratmıştır. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen yüksek teknoloji ürünü insanlı ve insansız platformlar envantere kazandırılmıştır. Bahse konu sistemlerin büyük kısmı terörle mücadele harekatı başta olmak üzere, Mavi ve Gök Vatan'da icra edilen faaliyetlerde elde ettiğimiz tecrübelerin savunma sanayisine yansıması sonucunda geliştirme göstermiştir."

Denizkurdu-II Tatbikatı'nın amacının harekata hazırlık, sevk ve idare etkinliğinin artırılması ve müşterek çalışabilirliğin geliştirilmesi olduğuna dikkati çeken Bayraktaroğlu, "Tatbikatta siber yetenekler ve yapay zeka destekli programlar komuta kontrol süreçlerinde etkin olarak yer almıştır." dedi.

Kaynak: AA / Utku Şimşek
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