Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov'u ağırladı
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov'u askeri törenle karşılamış, Genelkurmay Karargahında bir görüşme gerçekleştirmiştir.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov'u ağırladı.
Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov'u askeri törenle karşılamış, Genelkurmay Karargahında bir görüşme gerçekleştirmiştir."