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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, Güney Kore'deki Şehitliği Ziyaret Ederek, Türkiye'den Götürülen Vatan Toprağını Bıraktı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, Güney Kore'deki Şehitliği Ziyaret Ederek, Türkiye'den Götürülen Vatan Toprağını Bıraktı
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Güney Kore Cumhuriyeti'ne resmi ziyaret kapsamında, Busan Türk Şehitliği'ni ziyaret etti, Türkiye’den götürülen toprağı şehitliğe bıraktı.

(ANKARA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Güney Kore Cumhuriyeti'ne resmi ziyaret kapsamında, Busan Türk Şehitliği'ni ziyaret etti, Türkiye'den götürülen toprağı şehitliğe bıraktı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın, Güney Kore Cumhuriyeti'ne yaptığı resmi ziyarete ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Resmi ziyaret kapsamında Kore Cumhuriyeti'nde bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Busan Türk Şehitliğine çelenk sunmuş, şehit mezarlarını ziyaret etmiş, Türkiye'den götürülen Vatan Toprağını şehitliğe bırakmıştır" denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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