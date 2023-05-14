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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler oyunu kullandı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler oyunu kullandı

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullandı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullandı.

Eşi Demet Güler ile Çankaya İlkokulu'na gelen Güler, saat 09.45'te nüfus cüzdanını görevlilerin kontrol etmesinin ardından 1135 numaralı sandıkta oy verdi.

Oyunu kullandıktan sonra sandık görevlilerinin Anneler Günü'nü kutlayan Güler, seçim için "hayırlı olsun" dileğinde bulundu.

Kaynak: AA / Mustafa Emre Kürkçü - Güncel

Milletvekili Yaşar Güler Orgeneral Güncel Haberler

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