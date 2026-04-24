Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, NATO Kilitli Kalkan 2026 Tatbikatı'na katıldı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Ankara'da düzenlenen NATO Kilitli Kalkan 2026 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetine katıldı.

Genelkurmay Başkanlığı'nın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ile 20-24 Nisan 2026 tarihleri arasında TSK Siber Savunma Komutanlığı'nda icra edilen NATO Kilitli Kalkan 2026 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'ne katıldı. Tatbikat, 42 ülkeden 16 takım, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildi."

