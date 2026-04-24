Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, NATO Kilitli Kalkan 2026 Tatbikatı'na katıldı
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Ankara'da düzenlenen NATO Kilitli Kalkan 2026 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetine katıldı.

Genelkurmay Başkanlığı'nın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ile 20-24 Nisan 2026 tarihleri arasında TSK Siber Savunma Komutanlığı'nda icra edilen NATO Kilitli Kalkan 2026 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'ne katıldı. Tatbikat, 42 ülkeden 16 takım, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildi."

Paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

Kaynak: AA / Utku Şimşek
ABD heyeti müzakereler için Pakistan'a gidiyor

İran'dan sonra Trump da "müzakere" ile ilgili kararını verdi
Anaokulu müdiresi ve öğretmenlerin Anıtkabir ziyareti tartışma yarattı

Yeni tartışma konumuz!

9 kişiyi öldüren İsa Aras Mersinli'nin annesinin ifadesi ortaya çıktı

Annesinin ifadesi ortaya çıktı! Hakkındaki iddialara böyle yanıt verdi
Fas'ta el ele yürüyen eşcinsel çift saldırıya uğradı

El ele yürüyen eşcinsel çift, kalabalık tarafından linç edildi
Polislerin maaşları değişiyor! İşte ünvanlara göre yeni tablo

Polislerin maaşları değişiyor! İşte ünvanlara göre yeni tablo
Anaokulu müdiresi ve öğretmenlerin Anıtkabir ziyareti tartışma yarattı

Yeni tartışma konumuz!

Kazakistan tarihinin en büyük operasyonu! Türk sanığın “Hindistan cevizi” savunması şaşkına çevirdi

Ülke tarihinin en büyük operasyonu! Türk sanıktan pes dedirten savunma
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, İslamabad'a gidiyor

Her fırsatta ABD'ye resti çeken İran'dan beklenmedik adım