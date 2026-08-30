Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Libya Genelkurmay Başkanı'nı Ankara'da Ağırladı

(ANKARA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selahaddin Al-Namroush ile Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda bir araya geldi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun resmi temaslar gerçekleştirmek üzere Ankara'da bulunan Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selahaddin Al-Namroush ile Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda bir araya geldiği belirtildi.

Kaynak: ANKA