Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Libya Genelkurmay Başkanı'nı Ankara'da Ağırladı
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selahaddin Al-Namroush ile Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin bilgi, TSK'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.
(ANKARA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selahaddin Al-Namroush ile Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda bir araya geldi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun resmi temaslar gerçekleştirmek üzere Ankara'da bulunan Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selahaddin Al-Namroush ile Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda bir araya geldiği belirtildi.
Kaynak: ANKA