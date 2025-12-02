Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Bükreş'te İkili Görüşmeler Yaptı

(ANKARA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Romanya Milli Günü'ne şeref konuğu olarak davet edildiği Bükreş'te ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Bayraktaroğlu, Milli Gün dolayısıyla düzenlenen Askeri Geçit Töreni'ne katıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin X hesabından yapılan paylaşımda, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 1 Aralık Romanya Milli Günü'ne şeref konuğu olarak davet edildiği Başkent Bükreş'te askeri törenle karşılandı. Törenin ardından ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Orgeneral Bayraktaroğlu, Bükreş Türk Şehitliği'ni ziyaret ederek çelenk bıraktı. Müteakiben Meçhul Asker Anıtı'nı ziyaret etti ve Romanya Milli Günü münasebetiyle düzenlenen Askeri Geçit Töreni'ne katıldı" bilgilerine yer verildi.