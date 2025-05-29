Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, NATO ve Balkan Ülkeleri ile Birlikte Baykar'ı Ziyaret Etti

Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, NATO ve Balkan Ülkeleri ile Birlikte Baykar'ı Ziyaret Etti
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İstanbul'da gerçekleştirilen Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katılan Orgeneral Metin Gürak, NATO Askeri Komite Başkanı ve diğer yetkililerle Baykar Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti.

Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere İstanbul'da bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, NATO Askeri Komite Başkanı, Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları, Gözlemci Ülke Genelkurmay Başkanları ile temsilcileri ve Napoli Müşterek Kuvvetler Komutanı Yardımcısı ile birlikte Baykar Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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