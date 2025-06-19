Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, Milli Savunma Üniversitesi'nde Ziyaretler Gerçekleştirdi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın, Milli Savunma Üniversitesi'nde (MSÜ) çeşitli ziyaretlerde bulunduğu bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Orgeneral Gürak, MSÜ'de birtakım ziyaretlerde bulundu.

MSÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu'yu ziyaret eden Gürak, ardından üniversite bünyesinde çeşitli faaliyetlere katıldı.

Paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu'yu ziyaret etmiş, MSÜ Harp Enstitülerinde icra edilen yıllık harp oyunu faaliyetine katılmış, öğrenci subaylara hitap etmiş ve İstanbul Boğaz Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunmuştur."

Ayrıca paylaşımda, ziyaretlere ilişkin video ve fotoğraflara da yer verildi.