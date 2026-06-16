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Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Birleşik Krallık Kara Kuvvetleri Komutanı Walker'ı Kabul Etti

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Ankara'da bulunan Birleşik Krallık Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Sir Roland Walker'ı kabul etti. Görüşmeye Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de katıldı.

(ANKARA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Birleşik Krallık Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Sir Roland Walker'ı kabul etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Birleşik Krallık Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Sir Roland Walker'ı kabul etti. Kabulde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de yer aldı." denildi.

Kaynak: ANKA
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