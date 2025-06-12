Genelkurmay Başkanı Gürak’tan Suriye'de Savunma İşbirliği Görüşmeleri
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Suriye'nin başkenti Şam'da Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra ile görüştü. Görüşmede, iki ülke arasındaki savunma işbirliğinin artırılması ve ordu koordinasyonunun geliştirilmesi konuları ele alındı.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile beraberindeki heyet Suriye'nin başkenti Şam'a gerçekleştirdiği ziyarette Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra ile görüştü.
Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, görüşmede Ebu Kasra ile Gürak, ortak çıkarlar doğrultusunda savunma alanında işbirliğini artırma ve iki ordu arasındaki koordinasyonu geliştirme konularını ele aldı.
SANA'da paylaşılan görsellerde, heyetle beraber Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Burhan Köroğlu'nun da yer aldığı görüldü.
Kaynak: AA / Muhammed Karabacak - Güncel