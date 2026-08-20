Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Ummanlı mevkidaşıyla bölgesel konuları görüştü

(ANKARA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Umman Genelkurmay Başkanı Koramiral Abdullah Bin Khamis Bin Abdullah Al-Raisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, görüşmede ikili ilişkiler ile bölgesel konuların ele alındığı belirtildi.

Kaynak: ANKA