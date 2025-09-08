Haberler

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Suriye Hava Kuvvetleri Komutanı'nı Kabul Etti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Suriye Arap Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Aassem Rashed Hawary'yi makamında kabul etti.

Kabulde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kadıoğlu da yer aldı.

Kaynak: ANKA / Güncel
