Bakan Güler, Suriye Genelkurmay Başkanı Na'san ile görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Nureddin Ali Na'san'ı Ankara'da askeri törenle karşıladı ve ikili görüşmeler yaptı.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Suriye Arap Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Nureddin Ali Na'san'ı askeri törenle karşıladı. Orgeneral Bayraktaroğlu, törenin ardından Tümgeneral Ali Na'san ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel