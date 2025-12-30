Haberler

Bakan Güler, Suriye Genelkurmay Başkanı Na'san ile görüştü

Bakan Güler, Suriye Genelkurmay Başkanı Na'san ile görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Nureddin Ali Na'san'ı Ankara'da askeri törenle karşıladı ve ikili görüşmeler yaptı.

GENELKURMAY BAŞKANI BAYRAKTAROĞLU, SURİYE GENELKURMAY BAŞKANI NA'SAN İLE GÖRÜŞTÜ

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Suriye Arap Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Nureddin Ali Na'san'ı askeri törenle karşıladı. Orgeneral Bayraktaroğlu, törenin ardından Tümgeneral Ali Na'san ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.

