Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Konya'da

Bayraktaroğlu, Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı-2026'yı izlemek üzere geldiği Konya'da 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndaki Silah Taktikler Okul Komutanlığı'nın açılışını yaptı.

Açılışta, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da yer aldı.

Bayraktaroğlu ve beraberindeki kuvvet komutanları daha sonra Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK'ün 15. yıl uçuşunu izledi.

İlk kez 15. yıla özel olarak iki uçakla gerçekleştirilen gösteri, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Gösteri uçuşunun ardından pist başında düzenlenen törende, Bayraktaroğlu ve beraberindeki kuvvet komutanları, SOLOTÜRK ekibiyle 15. yıl pastasını kesti.