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Türkiye ve Nijer Genelkurmay Başkanları Telefon Görüşmesi Yaptı

Türkiye ve Nijer Genelkurmay Başkanları Telefon Görüşmesi Yaptı
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Nijer Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Moussa Salaou Barmou ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

(ANKARA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Nijer Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Moussa Salaou Barmou ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, görüşmede ikili ilişkiler ile bölgesel konuların ele alındığı belirtildi.

Kaynak: ANKA
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