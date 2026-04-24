Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, NATO Kilitli Kalkan 2026 Tatbikatı'na katıldı

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Siber Savunma Komutanlığında icra edilen NATO Kilitli Kalkan 2026 Tatbikatı Seçkin Gözlemci Günü'ne katıldı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ile 20-24 Nisan 2026 tarihleri arasında TSK Siber Savunma Komutanlığında icra edilen NATO Kilitli Kalkan 2026 Tatbikatı Seçkin Gözlemci Günü'ne katıldı. Tatbikat, 42 ülkeden 16 takım ve kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı