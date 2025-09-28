Haberler

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu NATO Askeri Komite Toplantısı'na Katıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen NATO Askeri Komite Toplantısı'na katıldı ve ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, üye ülkelerin katılımıyla Letonya'da düzenlenen NATO Askeri Komite Toplantısı'na katıldı.

Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, NATO Askeri Komite Toplantısı'nın, 26-28 Eylül'de üye ülkelerin katılımıyla Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlendiği belirtildi.

Toplantıya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu'nun da katıldığı ve ikili görüşmeler gerçekleştirdiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Sefa Bilgitekin - Güncel
Kütahya'da 5.4 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve İzmir'de de hissedildi

Kütahya'da korkutan deprem! İstanbul'da da büyük panik yaşandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Böyle bir şey mümkün mü? Devlet hastanesine giden vatandaştan vahim iddia

1 yıldır devlet hastanesine giden genç kızdan vahim iddia
Hilal Cebeci Güllü'nün cenazesine çelenk gönderen menajerlere ateş püskürdü: Terbiyesizler

Cebeci Güllü'nün cenazesine çelenk gönderen menajerlere ateş püskürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.