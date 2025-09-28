Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu NATO Askeri Komite Toplantısı'na Katıldı
Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen NATO Askeri Komite Toplantısı'na katıldı ve ikili görüşmeler gerçekleştirdi.
Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, NATO Askeri Komite Toplantısı'nın, 26-28 Eylül'de üye ülkelerin katılımıyla Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlendiği belirtildi.
Toplantıya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu'nun da katıldığı ve ikili görüşmeler gerçekleştirdiği kaydedildi.
