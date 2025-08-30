Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Moldova Genelkurmay Başkanı ile Görüştü

Güncelleme:
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Bayraktaroğlu, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Moldova Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Vitalie Micov'u kabul etti.

