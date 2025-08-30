Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Moldova Genelkurmay Başkanı ile Görüştü
Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Moldova Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Vitalie Micov ile bir araya geldi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Bayraktaroğlu, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Moldova Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Vitalie Micov'u kabul etti.
Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel