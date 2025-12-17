Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Malatya ve Kilis'te incelemelerde bulundu

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, kuvvet komutanlarıyla birlikte Malatya'da 2'nci Ordu Komutanlığı ve Kilis'te 6'ncı Kolordu Komutanlığı Esas Komuta Yeri olan Çıldıroba Üs Bölgesi'nde incelemelerde bulundu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, beraberinde Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ile Malatya ve Kilis'i ziyaret etti. Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu ve kuvvet komutanları Malatya'da 2'nci Ordu Komutanlığı ve Kilis'te 6'ncı Kolordu Komutanlığı Esas Komuta Yeri olan Çıldıroba Üs Bölgesi'nde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Haber: Ankara,