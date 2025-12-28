Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Libya askeri heyeti için düzenlenen cenaze törenine katıldı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Haymana'daki uçak kazasında şehit olan Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki askeri heyet için Libya'da düzenlenen törene katıldı.

Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Bayraktaroğlu'nun, Haymana'daki uçak kazasında şehit olan Al-Haddad ve beraberindeki askeri heyet için Libya'da düzenlenen törene katıldığı belirtildi.

Açıklamada, Orgeneral Bayraktaroğlu'nun törenin ardından, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Libya Savunma Bakan Vekili Tümgeneral Abdusselam Zubi ile görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi.