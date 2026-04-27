Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Katar'da Temaslarda Bulundu

(ANKARA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Katar'ın başkenti Doha'da çeşitli temaslarda bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Bayraktaroğlu, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. M. Mustafa Göksu ile askeri ataşeliği ziyaret etti. Açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere gittiği Doha/Katar'da, Doha Büyükelçimiz Sayın Dr. M.Mustafa Göksu'yu ve Askeri Ataşeliğimizi ziyaret etti. Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığını (KTBMK), ziyaret ederek incelemelerde bulundu ve personele hitap etti" ifadelerine yer verildi.

