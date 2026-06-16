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Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Birleşik Krallık Kara Kuvvetler Komutanı Walker'ı kabul etti

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Birleşik Krallık Kara Kuvvetler Komutanı Walker'ı kabul etti
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Ankara'da Birleşik Krallık Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Sir Roland Walker ile bir araya geldi.

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Birleşik Krallık Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Sir Roland Walker ile bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Birleşik Krallık Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Sir Roland Walker'ı kabul etti. Kabulde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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