Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Hollandalı mevkidaşı Eichelsheim ile görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hollanda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Onno Eichelsheim'ı resmi törenle karşılayarak baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hollanda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Onno Eichelsheim ile bir araya geldi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hollanda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Onno Eichelsheim'ı Genelkurmay Başkanlığı'nda resmi törenle karşıladı. İki ülkenin milli marşının çaldığı törenin ardından Orgeneral Bayraktaroğlu, Orgeneral Eichelsheim ve beraberindeki heyetle baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı