Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Orgeneral Knighton ile görüştü
Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmi davetle Türkiye'yi ziyaret eden Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Orgeneral Richard Knighton'u Genelkurmay Başkanlığı'nda resmi bir törenle karşıladı ve basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Orgeneral Richard Knighton ???????ile bir araya geldi.
Bayraktaroğlu, resmi davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden Knighton'u Genelkurmay Başkanlığı'nda resmi törenle karşıladı.
İki ülkenin milli marşları çalındıktan sonra Knighton, Onur Kıtası'nı selamladı.
Orgeneral Bayraktaroğlu ve Orgeneral Knighton,? törenin ardından basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.
